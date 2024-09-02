فيديو | لم يتقبل نقده .. سلمان الفرج يشتبك مع مشجع في مدرجات نيوم!

قائد نيوم بطل واقعة اشتباك في الجولة الثالثة بدوري يلو..

يبدو أن مشكلات سلمان الفرج؛ قائد نيوم، بدأت تظهر سريعًا بعدما انضم للفريق في الميركاتو الصيفي الجاري، إذ اشتبك مع أحد المشجعين خلال مواجهة الجبيل.

صاحب الـ35 عامًا كان قد انضم لنيوم في الصيف الجاري في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع الهلال، وأبى الأخير أن يجدد له في ظل عدم حاجة المدرب البرتغالي جورج جيسوس لخدماته.

وقاد الفرج نيوم أمس الأحد، للفوز أمام الجبيل برباعية نظيفة، ضمن الجولة الثالثة من دوري يلو للدرجة الأولى، في لقاء صنع به الوافد الجديد الهدف الثالث لزميله مهند آل سعد.

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وعقب انتهاء المباراة، وقع اشتباك لفظي بين قائد نيوم وأحد الحضور في المدرجات، إذ توجه الفرج للمدرجات، مطالبًا الأمن بفتح الباب الحديدي، للرد على مشجع وجه له بعض العبارات الغاضبة.

وبينما قال له أحدهم: "كبر عقلك يا سلمان" مطالبًا إياه بتجاهل ناقده، أصر الفرج على الرد عليه مرددًا بغضب: "ورا ما تحشم نفسك!".

يذكر أن نيوم يتصدر جدول ترتيب دوري يلو برصيد تسع نقاط، متفوقًا بنقطتين على جدة؛ محتل الوصافة.