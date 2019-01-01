الإصابة تمنع سلمان الفرج من المشاركة أمام سنغافورة

لاعب وسط منتخب السعودية لن يشارك في مواجهة سنغافورة

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

تأكد غياب سلمان الفرج، لاعب وسط المنتخب السعودي، من مباراة سنغافورة، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

المنتخب السعودي يستعد لمواجهة سنغافورة مساء غدٍ الخميس، بالجولة الثالثة ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن سلمان الفرج لن يشارك في مواجهة سنغافورة، بسبب تعرضه لإصابة بشد عضلي في العضلة الخلفية.

مفاجأة كبيرة وراء انقطاع الفار في مباراة النصر والفتح!

وعلى جانب آخر، استعاد الجهاز الفني للأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، خدمات ياسر الشهراني، الظهير الأيسر للأخضر.

الشهراني دخل التدريبات الجماعية، بعد اكتفائه في الحصة الأولى بالتدريبات اللياقية رفقة المعد البدني، حيث ركز رينارد على ياسر خلال التحضيرات.

ويسعى رينارد لتحقيق أول انتصار رسمي له مع المنتخب السعودي، بعد التعثر في أول مباراة رسمية له أمام اليمن، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.