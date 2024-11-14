فرحته لم تكتمل .. الرباط الصليبي يُهاجم سلمان الفرج مع السعودية قبل لقاء أستراليا!

الفرج يتعرض لإصابة قوية مع الأخضر السعودي

أعلن المنتخب السعودي، عن إصابة سلمان الفرج لاعب وسط وقائد الفريق، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك قبل مواجهة أستراليا، لتفسد فرحته بالعودة مرة أخرى إلى الأخضر بعد غياب طويل.

ويحل المنتخب السعودي ضيفًا على نظيره الأسترالي اليوم الخميس، بالجولة الخامسة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكشف المنتخب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن تأكد إصابة سلمان الفرج بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

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وكتب الأخضر في بيانه: "أكدت الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لقائد المنتخب سلمان الفرج، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المران الأخير، عن وجود إصابة في الرباط الصليبي".

وكان سلمان الفرج قد خرج من تدريبات الأخضر السعودي التي أقيمت مساء أمس الأربعاء التي أقيمت في ملبورن، استعدادًا لمواجهة أستراليا، متأثرًا بالإصابة في الركبة.

يُذكر أن سلمان الفرج عاد إلى صفوف منتخب السعودية، بعد أن استبعده المدرب السابق الإيطالي روبرتو مانشيني، ليعود مرة أخرى مع الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني الحالي.