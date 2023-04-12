سلمان الفرج لجمهور الهلال الغاضب: تحملونا!

الهلال فقد خمس نقاط في المباراتين الأخيرتين أمام الشباب والطائي، وجمهور يستشيط غضبًا

shahid

وجه سلمان الفرج؛ قائد الهلال السعودي، رسالة لجمهور ناديه الغاضب من تراجع مستوى ونتائج الفريق مؤخرًا، مؤكدًا أنه لم يفقد الأمل في لقب دوري روشن بعد.

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الزعيم خسر خمس نقاط في آخر مباراتين له، إثر الهزيمة أمام الشباب 3-0، ثم التعادل أمام الطائي 2-2، ضمن الجولتين الـ22 والـ23.

تلك المباراتين أبعدت الأزرق عن اللقب الذي احتكره في الثلاثة مواسم الأخيرة، إذ يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة مبتعدًا عن الصدارة بفارق عشر نقاط مع بقاء سبع جولات فقط على نهاية الموسم.

وخلال ظهوره عبر قناة "SBC"، قال الفرج للجمهور: "تحملونا، الدوري لم ينته بعد، نحن نقاتل على كل شيء، الهلال قادر على كل شيء بإذن الله، نحن نقاتل من أجل جمهورنا ونادينا ومن أجلنا، نريد تحقيق المزيد من البطولات".

جدير بالذكر أن الزعيم يعاني من ضغط مباريات في الفترة الحالية، إذ يخوض مباراة كل ثلاثة أيام، قبل خوضه نهائي دوري الأبطال في 29 من أبريل الجاري، وهو ما يسبب غضبًا جمًا من الجماهير تجاه اتحاد الكرة.

Shahid