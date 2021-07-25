"سلمان الفرج خدلنا، كان يجب اختيار هذا اللاعب بدلًا منه"

المنتخب الأولمبي السعودي خرج من الأولمبياد

أكد الناقد الرياضي عبد المحسن الجحلان أن اختيار سلمان الفرج لتمثيل المنتخب الأولمبي السعودي في أولمبياد طوكيو 2020 كان قرارًا خاطئًا من المدير الفني سعد الشهري.

الشهري اختار ثلاثي الهلال، الفرج وياسر الشهراني وسالم الدوسري، لتمثيل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا ضمن قائمة "فوق السن" المسموح بها من اللجنة الأولمبية الدولية.

الأخضر الأولمبي خرج من الأولمبياد بعد خسارتيه أمام كوت ديفوار وألمانيا، 1-0 و3-2، وقد أثارت تلك النتائج الضعيفة استياء العديد من الصحفيين والإعلاميين والجماهير وأثارت جدلًا واسعًا حول أسبابها والمتسببين بها.

الجحلان أوضح خلال حديثه في برنامج الحصاد الرياضي أن سلمان الفرج لاعب متميز وصاحب خبرة كبيرة لكن لا أحد يثق بما سيقدمه خلال المباراة، مشيرًا إلى أنه كان يُفضل انضمام فهد المولد نجم الاتحاد بدلًا منه.

إذ قال "كنت أفضل اختيار فهد المولد ضمن الثلاثي الكبير لأنه لاعب جسور وهداف ونحن كنا بحاجة لمهاجم، وبرأيي كان يجب اختياره بدلًا من سلمان الفرج".

أضاف "الفرج لاعب ممتاز وإمكانياته كبيرة لكن لا تثق ما الذي قد يُقدمه في المباراة، لقد خذلنا خلال الأولمبياد، فيما نحن نثق تمامًا في قدرة المولد على تقديم أداء قوي في جميع المباريات، بجانب قدرته على إحراز الأهداف".

عبدالمحسن الجحلان : كنت أتمنى وجود فهد المولد بديلاً لسلمان الفرج.

الحصاد الرياضي ... @AAljahlan pic.twitter.com/stwsDvw3ok — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) July 25, 2021

أتم "لنعد لهدف كوت ديفوار في مرمانا، كيف بدأ؟ بتمريرة خاطئة من سلمان الفرج، أخطاء محور الارتكاز في التمرير أصعب ما يكون على الفريق".

يُشار إلى أن المنتخب السعودي سيختتم مبارياته في أولمبياد طوكيو بمواجهة البرازيل، علمًا أن الموسم الجديد من الدوري السعودي سينطلق في الـ11 من أغسطس القادم.