سلسلة انتصارات الهلال؟ موسوعة جينيس تفجر مفاجأة بشأن رقم الزعيم القياسي

هل يتأجل رقم الهلال القياسي؟

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فجرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية مفاجأة لجماهير الهلال، بشأن الرقم القياسي الذي يسعى له الزعيم خلال الوقت الحالي، بأن يُصبح في صدارة قائمة أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات المتتالية.

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وكانت صحيفة "الجرافيكو" الأرجنتينية، قد أشارت في شهر فبراير الماضي إلى أن الرقم العالمي لأطول سلسلة انتصارات، لدى سبارتا براج التشيكي بـ50 فوزًا، حققها في بداية التسعينيات بالقرن الماضي.

وحسم موسوعة جينيس هذا الأمر خلال رسالة عبر صحيفة "الرياضية"، حيث أكدت على أطول سلسلة انتصارات يملكها نيو ساينتس الويلزي بـ27 فوزًا بشكل مبدئي، وأن الهلال سيُعادل رقمه إذا فاز على الرياض اليوم.

وأضافت الموسوعة أنها تقوم حاليًا بمراجعة الرقم القياسي في سجلاتها، ولكن تُشير التقديرات الأولية أن نيو ساينتس يمتلك أكبر عدد من الانتصارات المتتالية وليس سبارتا براج التشيكي كما أشيع.

وعن منح الهلال وثيقة حال كسر رقم نيو ساينتس، قالت جينيس للصحيفة: "سنقوم بمراجعة موضوع نادي الهلال، وسنبلغكم حين الانتهاء من سجلات الرقم والمباريات.

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ووصل نادي الهلال حاليًا إلى 26 فوزًا متتاليًا، حيث يُريد الفوز على الرياض مساء اليوم الجمعة، من أجل معادلة رقم نيو ساينتس الويلزي بـ27 انتصارًا.

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