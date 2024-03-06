بعد سلسلة من الضربات والصدمات .. النصر يتلقى بشرى سارة أخيرًا!

النصر يتلقى بشرى سارة..

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أخيرًا وبعد سلسلة من الأخبار الصادمة والضربات المتتالية، تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بشرى سارة؛ قبل مواجهة نظيره الرائد.

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النصر يواجه الرائد، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ووفقًا للإعلامي الرياضي علي العنزي، تعافى عبد الرحمن غريب، جناح الفريق النصراوي، من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا، والتي أبعدته عن الملاعب في الفترة الماضية.

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العنزي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، انضمام غريب إلى قائمة نادي النصر، استعدادًا لمواجهة الرائد؛ بقرار من البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول.

جدير بالذكر أن النصر، خسر نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي؛ للإصابة، بالإضافة إلى غياب ظهيره الأيمن سلطان الغنام، لما يقرب الشهر ونصف؛ لنفس السبب.

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