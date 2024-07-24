"ألقى به في سلة القمامة!" .. مسؤول سابق في الاتحاد السعودي يهين شعار النصر!

مطالب بمقاضاته وتوقيع عقوبات عليه..

يبدو أن التعصب الكروي وصل لأشده مؤخرًا، ما دفع البعض للتجرأ لإهانة المنافسين بطريقة مبالغ بها، وهو ما تعرض له نادي النصر السعودي.

مرتكب الواقعة هو الإعلامي محمد الشيخ؛ المتحدث الرسمي السابق باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي أخطأ في حق العالمي وهو في طريقه للدفاع عن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله..

الشيخ نشر عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تصميمًا للمهاجم المغربي تبدو عليه الفرحة عقب التوقيع لناديه الجديد الشباب، مع تعليق: "ثابت والبقية متبدلون!!، بصراحة.. أبو رزيقة ساطي ونص".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المشكلة ليست في التعليق، إنما في إحدى اللفتات في التصميم، إذ ظهرت في الخلف سلة قمامة، مُلقى بها شيء باللون الأزرق والأصفر؛ الخاص بالعالمي، وكأنه شعار الفريق.

هذا ما أثار غضب النصراويين، ما دفع الكثيرون لتقديم مطالب لإدارة النادي باتخاذ إجراء قانوني ضده، مناشدين الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بمعاقبته.

ومن جانبه، علق فايز الروقي؛ العضو السابق في المركز الإعلامي للنصر: "إلى رئيس النصر، هذا الشخص (محمد الشيخ) جالس يسقط على كيان كبير ويضع شعاره في سلة مهملات، لأنه لا يرى النادي ورجالاته شيء!، إذا لم يحاسب عن طريق الإدارة القانونية فأنت ومن معك ليس كفؤ لرئاسة نادي كبير مثل النصر".

الهجوم هذا وغيره الكثير، دفع الشيخ لحذف التغريدة من على حسابه، لكن تأخر في خطوته، إذ احتفظ الجمهور بصورة منها، لإدانته.

يذكر أن تصرف الشيخ يأتي في ظل قيام العالمي بفسخ عقد حمدالله في عام 2021 على خلفية أزمة انضباطية، لينتقل في شتاء 2022 للاتحاد ومنه للشباب في الميركاتو الصيفي الجاري.