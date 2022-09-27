سلبية ثانية .. السعودية تختتم معسكر إسبانيا بالتعادل أمام أمريكا

التعادل الثاني على التوالي للأخضر في معسكر إسبانيا

خرج المنتخب السعودي بالتعادل السلبي الثاني على التوالي، ضمن استعداداته لكأس العالم قطر 2022، إذ اختتم معسكره بمواجهة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

الأخضر اعتمد على التسديد بشكل كبير في اللقاء، ومرت أول تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 13 بأقدام هتان باهبري، بجوار القائم.

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Shahid Shahid

ورد المنتخب الأمريكي بتسديدة مباغتة من خارج المنطقة، لكن مصيرها كان كمصير تسديدة باهبري.

وأهدر ناصر الدوسري فرصة خطيرة للسعودية في الدقيقة 33 بعد هجمة منظمة رائعة، انتهت عند الدوسري أمام المرمى مباشرةً، لكن تدخل الحارس معه والدفاع، وأبعدوا الكرة إلى وسط الملعب.

شوط المباراة الثاني كان هادئًا لحد كبير، ولم تتاح به أي فرص حقيقية تذكر لكلا المنتخبين.

يذكر أن هذا التعادل يأتي بعد التعادل قبل أيام أمام منتخب الإكوادور سلبيًا دون أهداف، ليختتم الأخضر معسكر في إسبانيا، الليلة.

قطر تتعادل أمام تشيلي

في استعداد آخر للمونديال، حسم التعادل الإيجابي مواجهة قطر أمام تشيلي بثنائية لكل منهما.

الهدف الأول سجله أليكسيس سانشيز في الدقيقة 37، ليخرج العنابي متأخرًا من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 59 من عمر المباراة، أدرك أكرم عفيف التعادل للأدعم، قبل أن يضيف حسن الهيدوس الهدف الثاني بعده بثماني دقائق.

وقبل نهاية المباراة بـ12 دقيقة، خطف أرتورو فيدال هدف التعادل للمنتخب التشيلي.

مصر تهزم ليبيريا

وفي ثاني مباريات المنتخب المصري تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، حقق الفراعنة الفوز أمام ليبيريا بنظيفة، في إطار الاستعدادات لخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

الهدف الأول سجله عمر مرموش قبل نهاية الشوط الأول بسبع دقائق.

ومع مرور 12 دقيقة من الشوط الثاني، أضاف المدافع محمد عبد المنعم الهدف الثاني من رأسية رائعة، بعد متابعة لعرضية من ركلة ركنية.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، سجل المنتخب المصري الهدف الثالث من ضربة جزاء، سددها أحمد حسن "كوكا" بنجاح، احتسبها الحكم إثر لمسة يد، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-0 لصالح الفراعنة.

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