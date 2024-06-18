"سلامة المشجعين أهم من أي شيء" .. قرار مفاجئ من سلطات ألمانيا يصدم جماهير اليورو

مباراة البرتغال والتشيك في أمان

أغلقت السلطات في ألمانيا، عددًا من مناطق المشجعين في يورو 2024، بسبب تحذيرات من سوء الأحوال الجوية، اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لشبكة "دويتش فيلا" الألمانية، فقد تم إغلاق مناطق المشجعين في يورو 2024 في العديد من المدن الألمانية بعد تحذيرات شديدة من العواصف الرعدية، وهي دورتموند، دوسلدورف، برلين، كولن، جيلزنكيرشن.

ومن المتوقع حدوث عواصف رعدية شديدة وبرد يصل قطره إلى خمسة سنتيمترات ورياح عاتية في أجزاء من غرب ووسط ألمانيا، حيث قالت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية إن الأعاصير محتملة أيضًا.

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ويؤثر القرار على الملعب المعد لاستضافة مباراة اليوم الثلاثاء في دور المجموعات، حيث تلتقي تركيا مع جورجيا في سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند، بينما يلتقي منتخب البرتغال مع التشيك على ملعب ريد بول آرينا في لايبزيج وسط أجواء عادية، ولن يتم غلق مناطق المشجعين.

وفي دورتموند، من المتوقع أن يتجمع حوالي 80 ألف مشجع تركي في مناطق المشجعين لمشاهدة مباراة منتخبهم الوطني ضد جورجيا، لكن بسبب التحذيرات الجوية، قالت سلطات المدينة إن فعاليات المشجعين خارج الملعب "لا يمكن إقامتها بأمان".

وطلبت السلطات من المشجعين الذين لا يملكون تذكرة لحضور المباراة أن يشاهدوها من المنزل بدلاً من ذلك، حيث قال مارتن سوير، ممثل مدينة دورتموند في اليورو: "كانت المدينة تستعد لإقامة حفل جماهيري كبير يضم عشرات الآلاف من المشجعين الأتراك والجورجيين في المدينة. ومع ذلك، فإن سلامة المشجعين في مدينتنا هي أولويتنا".