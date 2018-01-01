سكولز: مانشستر يونايتد هو المكان الأنسب لبوتشيتينو

نجم آخر سابق للشياطين الحمر يقوم بترشيح المدرب الأرجنتيني لتدريب الفريق

يعتقد النجم الإنجليزي السابق بول سكولز، أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو هو الأنسب لتدريب مانشستر يونايتد.

الشياطين الحمر أعلنوا الثلاثاء الماضي، عن إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بسبب سوء النتائج.

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النرويجي أولي سولشار تولى المهمة بشكل مؤقت، سكولز أحد أبرز نجوم مانشستر يرى بوتيشتينو هو الأنسب لتولى المهمة بعد زميله السابق.

وقال سكولز:"إذا أراد هذه الوظيفة أعتقد انه سيحصل عليها بكل سهولة، فهو يتعامل بشكل جيد مع لاعبيه والإعلام".

وأضاف:"يحرص على منح الفرصة للاعبين الشباب وتطويرهم وكذلك يفوز في المباريات الكبيرة".

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وتابع:"البعض يقول أن لديه فريقاً رائعاً مع توتنهام هذا صحيح، ولكنه هل يستطيع الفوز بالدوري معهم؟ لا أعتقد".

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واستكمل سكولز:"القصة ستكون مختلفة تماماً مع مانشستر بالقوة المالية والإمكانيات الأكبر في النادي".

جدير بالذكر أن بوتشيتينو خرج مؤخراً ليؤكد أنه لا يفكر في تدريب مانشستر، ويصب كامل تركيزه على توتنهام هذا الموسم.