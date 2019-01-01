سكولز: بوجبا كان يلعب لنفسه وفقد احترام مورينيو

أسطورة مانشستر يونايتد كان من أشد المنتقدين للنجم الفرنسي نظراً لمستواه السيء مع الشياطين الحمر هذا الموسم

يعتقد بول سكولز أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن لاعب الفريق بول بوجبا، لم يحظى بالاحترام الكافي من المدرب جوزيه مورينيو.

علاقة مورينيو بالنجم الفرنسي توترت بشكل كبير خلال الموسم الحالي، قبل أن يرحل المدرب البرتغالي في ديسمبر الماضي.

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رحيل مورينيو كان له مفعول السحر حيث تألق بوجبا بشكل لافت مع المدرب المؤقت أولي سولشار.

وعلق سكولز على هذا التحول:"ما فعله سولشار أمر في غاية الصعوبة، لا أعلم إذا كان أليجري قام بنفس الشيء في يوفنتوس أم لا".

وأضاف:"الموقف يتعلق بصورة كبيرة على اللاعب نفسه أحياناً، كنت واحداً من أشد منتقديه وكرهت قيامي بذلك، ولكني انتقدته لأني لعبت معه وأعرف مدى موهبته".

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وتابع:"في النصف الأول من الموسم الحالي كان يلعب لنفسه فقط وربما العام الماضي أيضاً".

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واستكمل النجم الإنجليزي:"لقد فقد الاحترام والثقة الكاملة من مورينيو وهو ما لا أتفق معه، الآن هو يلعب بعقله ويستخدم كل إمكانياته لصالح الفريق".

يُذكر أن بوجبا نجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 منذ تولي سولشار مهمة تدريب يونايتد.