سكالوني يُدافع عن ميسي ويحسم موقفه من مغادرة الأرجنتين وأولمبياد باريس!

قام بتفسير تصريحاته السابقة

أكد ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على تطلعه لقيادة الفريق في كوبا أمريكا وكأس العالم 2026 وسط التكهنات المحيطة بمستقبله.

سكالوني سبق أن خرج في تصريحات العام الماضي ليؤكد أنه سيفكر ببعض الأشياء الخاصة باستمراره مع الأرجنتين، لتزداد حدة التكهنات حول رحيله، ولكنه خرج لتوضيح الأمر لصحيفة "ماركا" الإسبانية، متحدثًا كذلك عن الانتقادات الموجهة لحصول ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وقال سكالوني عن فوز ليونيل ميسي بجائزة "The Best" من فيفا:"أعتقد أن الأمر يتجاوز كرة القدم، لا أعتقد أن هناك جدلًا بين لاعب كرة القدم أو المدرب حول سبب فوزه بالجائزة، لو حصل هالاند أو مبابي عليها فلا توجد مشكلة أيضًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"ما يحدث هو مجرد أشياء إعلامية، مناقشة سبب فوز ميسي بالجائزة عندما يصوت أهل كرة القدم أمر غريب".

وعن مستقبله مع الأرجنتين:"عندما قلت أنه يتعين علينا التفكير في بعض الأمور كانت لحظة مهمة للغاية، هناك العديد من الأحداث الهامة قادمة مثل كوبا أمريكا وكأس العالم بعد عامين من الآن، هذه اللحظة التي يجب أن نفكر فيها، وعلينا أن نكون واضحين بشأن ما نريده مع منتخب بلادنا وإعطاء الفرص للاعبين جدد".

وعن ترشيح خافيير ماسكيرانو له كمدرب للمنتخب الأولمبي في حالة التأهل لأولمبياد باريس:"أريد أن يكون خافي هو المدرب لأنه يستحق ذلك مقابل العمل الذي يقوم به، لكن عليهم أولًا أن يتأهلوا للبطولة، وبالنسبة لمشاركة أنخيل دي ماريا وليونيل ميسي فهي قرارات يجب النظر إليها من الناحية البدنية أيضًا لأنه ليس من السهل خوض الأولمبياد في وقت قريب من كوبا أمريكا".

إمكانية ظهور ميسي في كأس العالم 2026:"هناك العديد من اللاعبين الذين شاركوا في المونديال بهذا العمر، ولو حدث الأمر في حالته لن أتفاجأ، على الجانب البدني لا يوجد لدي أي شكوك حوله، ولكن المستوى الذهني يعتمد على حالته".

وفي نهاية حديثه شدد سكالوني على عدم شعوره بالقلق على مستقبل منتخب الأرجنتين بعد رحيل ميسي ودي ماريا وغيرهما، لأن الأمر حدث مع دييجو أرماندو مارادونا واستمرت بعدها بلاده في تقديم المزيد من المواهب.