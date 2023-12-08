سكالوني يلمح للرحيل عن الأرجنتين مجددًا: نعم تحدثت مع ميسي!

علام تنتهي هذه الأزمة؟

تحدث ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين من جديد عن مسألة بقائه من عدمه في صفوف الألبيسيليستي، بعد فترة من الجدل حول مستقبله.

وكان سكالوني قد تحدث عقب مباراة البرازيل الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2026، قائلًا إن "هذه المجموعة تتطلب أكبر قدر من الشغف" فيما رآه البعض تلميحًا باقتراب رحيله عن التانجو.

أعاد المدرب المتوج بلقب كأس العالم 2022 مع الأرجنتين تصريحات مشابهة على هامش قرعة كوبا أمريكا 2024 حين قال: "ما زلت أفكر في قراري، أفكر بهدوء فيما ستؤول إليه الأمور، بشأن أن أعيد التجربة أو لا".

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وأردف: "اللاعبون يريدون مدربًا بكامل الطاقة والرغبة، بنفس المستوى الذي يمتلكونه".. مؤكدًا: "تحدثت مع ميسي وتابيا، أنا فقط أود التفكير في الأمور".

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن أن "صراعًا على السلطة" بين ميسي وسكالوني وراء هذه التصريحات من الأخير، الذي امتعض من اتخاذ قائد المنتخب قرارًا بسحب لاعبي التانجو بسبب اعتداء الأمن البرازيلي على الجماهير الأرجنتينية في ملعب "ماراكانا".