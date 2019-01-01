سكالوني يدخل تاريخ كوبا أمريكا من الباب الضيق

دخل ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تاريخ كوبا أمريكا بعد مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات.

الأرجنتين انتصرت على قطر لتضرب موعدًا مع فنزويلا في ربع نهائي كوبا أمريكا.

وتحصل صاحب الـ 41 عامًا على بطاقة صفراء ليصبح أول مدرب في تاريخ الكوبا يتم إنذاره بعد التعديلات الجديدة للقانون.

1 - 🇦🇷 's Lionel Scaloni has seen the first yellow card ever shown to a manager in . Innovation. #CopaAmerica pic.twitter.com/HQmMInksS5 — OptaJavier (@OptaJavier) June 23, 2019

وأصبح الحكم قادر على منح بطاقة صفراء للطاقم الفني في التعديلات الجديدة والتي بدأ تطبيقها في الأول من يونيو.

سكالوني تولى تدريب التانجو بعد الخروج من ربع نهائي كأس العالم على يد فرنسا وإقالة خورخي سامباولي.

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين لم تسجل قبل مباراة قطر سوى هدف وحيد من توقيع ميسي وجاء أمام باراجواي بعد احتساب الحكم ركلة جزاء.

ولم يحقق التانجو البطولة منذ 1993 حينما انتصرت على المكسيك في النهائي.