سكالوني يدخل تاريخ كوبا أمريكا من الباب الضيق

دخل ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تاريخ كوبا أمريكا بعد مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات.

الأرجنتين انتصرت على قطر لتضرب موعدًا مع فنزويلا في ربع نهائي كوبا أمريكا.

وتحصل صاحب الـ 41 عامًا على بطاقة صفراء ليصبح أول مدرب في تاريخ الكوبا يتم إنذاره بعد التعديلات الجديدة للقانون.

1 - 🇦🇷 's Lionel Scaloni has seen the first yellow card ever shown to a manager in . Innovation. #CopaAmerica pic.twitter.com/HQmMInksS5