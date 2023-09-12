سكالوني يخرج بصدمة لعشاق ميسي قبل مواجهة الأرجنتين وبوليفيا

مشكلة يعاني منه النجم الأرجنتيني

رسالة إلى جميع عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي .. الليلة لن يمكنكم مشاهدته كأساسي ولا كبديل في مواجهة بلاده أمام بوليفيا بتصفيات كأس العالم.

ميسي ظهر في مواجهة منتخب التانجو السابقة أمام الإكوادور، وقاد الفريق لتحقيق الفوز بهدف دون رد من ركلة حرة رائعة، لكن المدرب ليونيل سكالوني قرر عدم إشراكه الليلة بالجولة الثانية من تصفيات المونديال.

واتجه سكالوني إلى إبعاد ميسي عن الفريق بالكامل وعدم إجلاسه حتى على دكة البدلاء، بسبب معاناته من إجهاد عضلي لذلك جاءت هذه الخطوة لتجنب أي إصابة محتملة لنجم إنتر ميامي خلال فترة التوقف الدولي.

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وفي المقابل اعتمد سكالوني على أنخيل دي ماريا وخوليان ألفاريز ونيكولاس جونزاليس في خط الهجوم، مع ظهور رودريجو دي بول وأليكسيس ماك أليستر وإنزو فيرنانديز بخط الوسط.

يذكر أن ميسي يعيش انطلاقة مميزة في مسيرته خلال رحلته الجديدة مع فريق إنتر ميامي، حيث نجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 5 في 11 مباراة حتى الآن.