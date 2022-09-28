سكالوني: ميسي مثل فيدرير .. وسأدفع ثمن تذكرة للاستمتاع به

مدرب الأرجنتين يتغزل في ليونيل ميسي ويؤكد علينا الاستمتاع به قبل اعتزاله.

واصل ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وقائد منتخب الأرجنتين تقديم عروضه المذهلة، هذا الموسم سواء في منافسات الأندية أو على الجانب الدولي.

المهاجم الأرجنتيني شارك مع منتخب بلاده أمام جامايكا، في لقاء ودي حيث أقحمه ليونيل سكالوني مدرب راقصي التانجو في آخر 35 دقيقة من اللقاء، عندما كانت تشير النتيجة لتقدم منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ليسجل اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا هدفين بطريقة مذهلة، في الدقيقتين87 و 89.

ويرى ليونيل سكالوني أن ميسي يشبه روجر فيدرير أسطورة التنس المعتزل منذ أيام.

ماذا قال ليونيل سكالوني عن اقتراب موعد اعتزال ميسي؟

وقال مدرب الأرجنتين في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على جامايكا: "علينا أن تستمتع بميسي. إنه مثل روجر فيدرير".

وأضاف: "شاهدناه وهو يعلن اعتزاله وبكينا جميعًا، عندما يقرر ميسي الاعتزال، سيحدث نفس الشيء، الشيء الوحيد المتبقي معه هو الاستمتاع به لأنني لا أعرف ما إذا كان شيء من هذا القبيل سيحدث مرة أخرى، سأود أن أدفع ثمن تذكرة لمشاهدة كل لحظة متبقية في مسيرته، وسأشتري أي قميص كان يرتديه".

وواصل: "لقد جعلنا ميسي يشعر بالراحة وزملائه في الفريق أيضًا".

وأتم حديثه: "هناك شعور بالانتماء داخل معسكر المنتخب وأفضل شيء نحققه هو تكوين مجموعة جيدة إذا كان لدينا لاعبون جيدون فوق ذلك، فسيكون الأمر أسهل، وأن يظهر الفريق أنهم يعرفون ما يجب عليهم فعله، وفي هذه التوقف عززنا فكرتنا عن طريقة اللعب التى نريد تنفيذها".