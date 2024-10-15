سكالوني يقلل من تأثير غياب ميسي ويرشح نجم الأرجنتين للكرة الذهبية "باكتساح"!

مدرب التانجو يرفع راية التحدي

شدد ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، على أهمية عودة القائد ليونيل ميسي لقيادة راقصي التانجو في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب الأرجنتين قد تعادل مع فنزويلا (1-1)، بينما يستعد لمواجهة بوليفيا فجر غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة للمونديال، المقرر إقامته في أمريكا، المكسيك وكندا.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: "علمت بإحصائية وصولي لـ80 مباراة مع منتخب الأرجنتين، من الجيد أن أصل إلى هذه النقطة؛ إنه موقف جميل، لكنني أعرف ما يعنيه الجلوس على هذا المقعد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "أشعر بالفخر الكبير، لأنني قضيت كل هذه الفترة مع الفريق، وتحديدًا بالطريقة التي تمكنا من تحقيق الإنجازات بها. في عام 2018، لم أكن أعتقد أبدًا أنني سنصل إلى هذا الوضع، واليوم أفتخر كثيرًا بهذه الألقاب".

وسئل سكالوني عن ترشيح لاوتارو مارتينيز لجائزة الكرة الذهبية، ليرد قائلًا: "ماذا يمكنني أن أقول؟ أنا مدربه. أعتقد أنه كان لديه عام مذهل؛ سجل هدفًا في المباراة النهائية، وكان هداف كوبا أمريكا، ويستحق ذلك أكثر من أي شخص آخر".

وتابع: "أقدره كثيرًا وآمل أن يحصل على الجائزة؛ لقد كان معنا منذ البداية، وآمل أن تتاح له هذه الفرصة، وإذا لم يكن الآن، فستكون في المستقبل، لأنه لا يزال لديه مستقبل ضخم".

وتطرق سكالوني للحديث عن بوليفيا، قائلًا: "عودة ميسي مهمة للغاية، لأن كل هجوم الفريق تقريبًا يمر من خلاله، في مسلسل تسجيل الأهداف يشارك دائمًا، لكن فكرة اللعب تظل كما هي، سواء كان موجودًا أم لا".