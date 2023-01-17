سكالوني: مارادونا كان رائعًا لكن ميسي الأفضل في التاريخ!

المنافسة محسومة بالنسبة لمدرب التانجو

يصر ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على أن ليونيل ميسي هو الأفضل في التاريخ على حساب دييجو أرماندو مارادونا.

ميسي فاز مؤخرًا بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم 2022، بعدما ألهم الأرجنتين لتحقيق لقب البطولة وتألق بشكل لافت للأنظار على مدار المسابقة.

حصول ميسي على كأس العالم تسبب في ظهور حالة الجدل من جديد حول الأفضل في التاريخ وسباقه المحتدم مع مارادونا، ليخرج سكالوني للحديث عن رأيه بخصوص هذا الأمر.

وقال سكالوني في مقابلة مع "El Partidazo de COPE":"بالنسبة لي ميسي هو الأفضل في التاريخ، مارادونا كان رائعًا ولكن مع ميسي لدي شيء مميز".

وأما عن إمكانية تدريبه لمنتخب إسبانيا في المستقبل:"لما لا؟ أشعر أنني جزء من هذا البلد".

جدير بالذكر أن سكالوني عقده انتهى بشكل رسمي مع الأرجنتين في ديسمبر الماضي، لكنه سيقوم بتمديده بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.

وبالنسبة لميسي فيستعد لخوض مواجهة ودية منتظرة مع باريس سان جيرمان يوم الخميس القادم، عندما يلعب أمام الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر بتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.