سكالوني: كندا جعلت الأمور صعبة على الجميع .. وهذا موقف ميسي النهائي

هل يشارك البرغوث للمرة الثانية أمام كندا في كوبا أمريكا؟

حسم ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، موقف القائد ليونيل ميسي من المشاركة في مباراة راقصي التانجو المقبلة أمام كندا.

ويتجدد اللقاء بين الأرجنتين وكندا في "كوبا أمريكا 2024"، حيث يلتقيان في الدور نصف النهائي فجر الأربعاء، بعد المباراة الافتتاحية في المجموعة الأولى، عندما تغلب حامل اللقب على ممثل (الكونكاكاف)، بنتيجة (2-0).

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: "ميسي بخير وسيكون جاهزًا للمشاركة أمام كندا في نيوجيرسي، سنراه في التشكيل الأساسي. نحن هادئون، مستواه يبدو جيدًا وهو عنصر أساسي بالنسبة لنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "سأسعى أنا جيسي مارش (مدرب كندا) لتجربة شيء مختلف عن الذي حدث في المباراة الأولى، لذلك لن تكون المهمة سهلة على كلا الفريقين".

وتابع سكالوني: "جميع المدربين يدونون الملاحظات لتصحيح الأخطاء وتهديد منافسينا. سيتعين على كل مدرب أن يفعل شيئًا مختلفًا. سنحاول الاستحواذ على الكرة ومنعهم من اللعب بأسلوبهم".

وأردف: "نتطلع إلى مواجهة الأداء البدني الشرس لكندا، لديهم بالفعل لاعبون أقوياء بدنيًا وفنيًا ومدربهم يعتمد على الشراسة في الأداء، لقد جعلوا الأمور صعبة على جميع المنتخبات".

وختم مدرب الأرجنتين: "من الصعب مجاراة كندا بدنيًا، لكن لدينا ما يكفي من الإمكانات لتحقيق الفوز ونأمل أن تكون المباراة في صالحنا".

وعاد ميسي للملاعب متجاوزًا إصابته في عضلة الفخذ، خلال فوز الأرجنتين على الإكوادور بالدور ربع النهائي، وخاض المباراة بالكامل لكنه بدا يعاني بدنيًا وأهدر ركلة الترجيح الأولى لراقصي التانجو.