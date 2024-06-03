سكالوني يكشف سر التراجع عن "الاستقالة".. وأمر جيد بشأن ميسي!

ماذا قال مدرب الأرجنتين؟

أكد ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، أنه ملتزم بمهمته على رأس الجهاز الفني لراقصي التانجو، حتى يقرر كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني أمرًا آخر.

وكان سكالوني قد تسبب في حالة من الجدل بعدما صرّح بأنه يفكر في الاستقالة من منصبه، بعد فوز الأرجنتين على البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر الماضي.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض بطولة كوبا أميركا في الولايات المتحدة خلال الفترة بين 20 يونيو و14 يوليو المقبل، علمًا بأنه حامل اللقب الأخير في البرازيل 2021.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال سكالوني، في مؤتمر صحفي أمس الأحد: "لم أكن أمر بحال جيد، وفكرت في التوقف، واليوم أنا هنا بكامل طاقتي، سأستمر في منصبي، طالما أراد (تابيا) ذلك".

وفيما يتعلق بموقف ليونيل ميسي من خوض الكوبا، علق: "الأمر الجيد هو استمرار ميسي في اللعب مع إنتر ميامي، نراه في كامل لياقته، سينضم لمعسكر المنتخب غدًا".

ويصطدم منتخب الأرجنتين بنظيره الإكوادوري يوم 10 يونيو الجاري في شيكاغو، ثم يواجه جواتيمالا في واشنطن وديًا، قبل بدء منافسات الكوبا يوم 21 يونيو أمام كندا.