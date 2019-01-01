سكالوني: لم أتحدث مع ميسي منذ فترة!

نجم منتخب التانجو من المتوقع أن يعود لصفوفه خلال مارس القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أنه لم يتحدث مع ليونيل ميسي منذ فترة، موضحًا أنه يرغب بعودته لصفوف المنتخب خلال الشهر القادم لكن لا يعرف إمكانية حدوث ذلك بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب مع برشلونة.

وغاب ميسي عن منتخب بلاده منذ نهاية مشواره في كأس العالم 2018 في روسيا، إذ طلب اللاعب من المدرب الجديد عدم استدعائه للمباريات، لكن التوقعات كانت تُشير لعودته لتمثيل راقصي التانجو خلال معسكر مارس القادم.

وكان سكالوني قد قال خلال يناير الماضي أنه سيتحدث مع ميسي قبل مارس بأيام ليرى إمكانية عودته للمنتخب، موضحًا أنه يهتم بأن يكون لاعب برشلونة سعيدًا في الفريق.

كومباني: تجديد العقد؟ لا داعي للتعجل، أنا والسيتي شركاء

وحين سُئل المدرب عن موقف اللاعب، أوضح أنه لا يعرف، مضيفًا "لم أتحدث مع ميسي منذ فترة، لديه مباراة خلال أيام قليلة وسنرى إن كان سيلعب".

وكان ميسي قد تعرض لإصابة خلال مباراة البارسا ضد فالنسيا في الليجا، وقال مدربه إرنيستو فالفيردي "لديه مشكلة صغيرة، لا أعلم بالتحديد ما هي، علينا الانتظار لرؤية قرار الجهاز الطبي، إن كان في حالة جيدة سيلعب يوم الأربعاء".

ويلتقي البارسا يوم الأربعاء مع ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب كامب نو، فيما سيخوض منتخب الأرجنتين مباراتين وديتين أمام فنزويلا والمغرب الشهر القادم.