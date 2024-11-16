ماذا حدث؟

توقفت مباراة هولندا والمجر الجارية على ملعب أمستردام أرينا، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

وعقب صافرة بداية المباراة تعرض أحد الأفراد (غير معروف هويته) المتواجدين على مقاعد بدلاء منتخب المجر لإصابة مرضية مفاجئة، ما دفع حكم المباراة لإيقاف اللعب.

وقام الطاقم الطبي المتواجد في أرضية الملعب بإسعاف الشخص المصاب، ومن ثم نقله سريعًا إلى أحد المستشفيات القريبة من أمستردام أرينا في العاصمة الهولندية.

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وجرى استئناف المباراة بعد توقف نحو ربع ساعة، وذلك بعد خروج الشخص المصاب من محيط الملعب، حيث عاد الحكم مباشرة لمراجعة لعبة في تقنية الفيديو.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية وجود لمسة يد واضحة على أحد مدافعي المجر، ما دفع الحكم لاحتساب ركلة جزاء حولها فوتر فيجورست إلى داخل الشباك في الدقيقة 21.