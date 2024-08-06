في ليلة سقوط فنربخشه أمام ليل .. آلان سانت ماكسيمين يظهر "متواضعًا" بأول مشاركة له

الفرنسي سجل أول ظهور له بقميص فنربخشه بعد استعارته مع الأهلي، لكنه لم يكن موفقًا..

تلقى فنربخشه التركي الهزيمة - خارج أرضه - أمام ليل بثنائية مقابل هدف وحيد، اليوم الثلاثاء، في ذهاب تصفيات التأهل 3 لدوري أبطال أوروبا.

أصحاب الأرض تقدموا أولًا عن طريق تياجو سانتوس في الدقيقة 12، لكن نجح عرفان كان قهوجي في إدراك التعادل للضيوف في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وتمكن ليل من خطف هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة، عن طريق نجمه إيدون زيجروفا.

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وبتخصيص الحديث عن الفرنسي آلان سانت ماكسيمين؛ نجم الأهلي السعودي المعار لفنربخشه، فقد شارك أساسيًا في المباراة لأول مرة بعد إعارته خلال الصيف الجاري، قبل أن يخرجه مدربه جوزيه مورينيو في الدقيقة 70.

على المستوى الفردي، لم يقدم ماكسيمين المنتظر منه في اللقاء، إذ سدد ثلاث تسديدات، منها اثنتين على المرمى، بخلاف نجاحه في خمس مراوغات من أصل ست.

أما عن المواجهات الثنائية فقد نجح الفرنسي في تسع من أصل 14، واستخلص الكرة أربع مرات، وفقدها 15 مرة، فيما وصلت دقة تمريراته لـ63.2% فقط.

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين من المقرر أن تقام في تركيا في 13 من أغسطس الجاري.