بعد سقوط النصر .. كريستيانو رونالدو "غاضب" لهذا السبب ويتوعد نجم العين!

ردة فعل كريستيانو رونالدو بعد سقوط النصر أمام العين..

توعد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، العين الإماراتي؛ بعد مباراة الفريقين، مساء اليوم الإثنين.

النصر سقط بهدف مقابل لا شيء أمام العين، على ملعب "هزاع بن زايد" في الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وكشف خالد الهاشمي، مدافع نادي العين، عن أن رونالدو أخبره بأن النصر سيفوز على العين ويخطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي؛ وذلك في مواجهة إياب ربع النهائي، المقررة في العاصمة السعودية الرياض، يوم 11 مارس الجاري؛ وفقًا لما نقلته "العربية".

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وأوضح المدافع العيناوي، أن الأسطورة البرتغالية، أعرب له عن "غضبه" من بعض قرارات حكم المباراة؛ بالإضافة إلى التوقفات العديدة أثناء سير اللعب.

وبخصوص الفوز على النصر.. قال الهاشمي في تصريحات مع فضائية "أبوظبي الرياضية": "المدرب علمنا أنه لا مستحيل في كرة القدم؛ مع تقديمه الكثير من الأمثلة على ذلك".

وأشار خالد الهاشمي، إلى أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، أعطاهم أمثلة لفوز السعودية على الأرجنتين في كأس العام 2022، بالإضافة إلى مشوار الأردن التاريخي في أمم آسيا؛ للتأكيد على إمكانية التأهل على حساب قلعة العالمي.