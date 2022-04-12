"سقط من أجل الوطن" .. دعوات لرفع "الظلم" عن الهلال

جمهور الهلال يعتبر ما يتعرض له فريقه بمثابة الظلم لواجهة الكرة السعودية

عمل ثقيل في انتظار ياسر المسحل؛ رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، ومجلسه عقب انتهاء مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، ما بين فئة تطالب برحيله وفئة أخرى تدعمه، لكنها تطالب باستثناء ناديها من عقوبة قانونية!

"منتخب الهلال" هكذا أطلق الجمهور على المنتخب السعودي الذي شارك في مونديال قطر، بداعي أن القائمة ضمت 13 لاعبًا من الزعيم، لكن خرج الأزرق خاسرًا من هذه المعركة، إذ تعرض خمسة من لاعبيه لإصابات قوية، ومنهم من يغيب لعدة أشهر عن الملاعب.

أمام هذه الإصابات، أطلق جمهور الزعيم وسم "رفع الظلم عن الهلال"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مطالبين اتحاد القدم برفع عقوبة الحرمان من التعاقدات في الميركاتو الشتوي المقبل عن الفريق.

ودعم الجمهور مطالبه بكون الهلال ممثل الوطن في دوري الأبطال وحاصد اللقب مرتين في آخر نسختين، بجانب سقوط عدد من لاعبيه ضحايا للإصابات خلال الحدث العالمي والحاجة للتعاقد مع صفقات بديلة.

وزير الرياضية

رئيس الاتحاد السعودي

الهلال اوقف فترتين من التسجيل وبعدها حلت اللجان .

شارك الهلال بلاعبية مع المنتخب واصيبو اثناء المشاركة الوطنية .

نتمني الاكتفاء بفترة واحدة من الايقاف والسماح له بالتسجيل .@AbdulazizTF @Yalmisehal #رفع_الظلم_عن_الهلال pic.twitter.com/wXkfFarUS1 — ابو سلطان الحارثي (@hfcbig1) December 3, 2022

#رفع_الظلم_عن_الهلال

نادي يفتح الآفاق ويحقق لك الإنجازات تلي الإنجازات

ويعكس مدى حب الشعب السعودي لكرة القدم ويقارع فطاحله أوروبا بكأس العالم

يرتكز عليه المنتخب السعودي

لما يتممز بعمله الاحترافي



هل الطبيعي ان أكبل يديه وأوُقفه‼️



معاقبة الهلال هي عقوبة لتطور الكره السعوديه pic.twitter.com/LXX5Ip9T6V — إكه⚡️أبوشيهانة (@ChaibAlhilal) December 3, 2022

#رفع_الظلم_عن_الهلال



الهلال واجهة مشرفة للكرة السعودية خارجيًا وهو المصّدر لأبرز لعيبة المنتخب وقد تعرض ٦ او ٧ لعيبة من الهلال للاصابات خلال المشاركة الوطنية في كاس العالم ويحتاج النادي صفقات في الفترة الشتوية لتعويض النقص نتمنى أن يعاد النظر في عقوبة الهلال التي لايستحقها. pic.twitter.com/JzmF4r3J8n — ساميو+65🏆 (@klna_llhilal) December 3, 2022

#رفع_الظلم_عن_الهلال

اتقوا الله بنفسكم ثم اتقوا الله بواجهة الكرة السعودية والعرب وآسيا النادي الاول في اسيا والشرق الاوسط نادي الهلال @Alhilal_FC

الهلال هو الابن البار للكره السعوديه ✋🏻 pic.twitter.com/cprlG59CC0 — بالصميم👌 (@alharer999) December 3, 2022

#رفع_الظلم_عن_الهلال

لاعبين الهلال تساقطوا من اجل الوطن

فامن حق الهلال اعفاء من منع التسجيل

حتى لا يظلم لمن هو دائما رافع رايه الوطن🇸🇦💙@AbdulazizTF pic.twitter.com/834WjhAA5t — نواف الرويلي (@NAWAF_749) December 3, 2022

يذكر أن مركز التحكيم الرياضي السعودي كان قد أيد قرار غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، الخاص بحرمان الهلال من التعاقدات لفترتين، بدايةً من الميركاتو الصيفي الماضي، على خلفية قضية اللاعب محمد كنو وتوقيعه لناديين في آن واحد.