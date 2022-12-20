سقط من الحافلة.. حادث مأساوي في احتفالات الأرجنتين بكأس العالم!

لم يحالفه الحظ بمشاركة الاحتفال مع اللاعبين

في حادث مأساوي، قفز أحد المشجعين إلى حافلة المنتخب الأرجنتيني خلال موكب الاحتفال بالفوز ببطولة كأس العالم قطر 2022 في شوارع بوينس آيرس.

إذ انطلق موكب الاحتفالات اليوم، بعد فوز الأرجنتين على فرنسا في نهائي المونديال بركلات الترجيح، والحصول على اللقب الثالث في تاريخهم.

وشهد الموكب حادث مأساوي، حيث قفز أحد الجماهير من فوق الجسر على حافلة الفريق لكي ينضم إلى اللاعبين في الاحتفال معهم بكأس العالم.

لكن يبدو أن توقيت القفزة لم يكن جيدًا، إذ اصطدم بالحافلة وهو يسقط ثم ارتطم بالأرض في نهاية المطاف، وفشلت محاولة الانضمام للاعبين.

جدير بالذكر أن أعداد المتواجدين في الشوارع يقدر بحوالي 4 مليون مواطن أرجنتيني، وبالتالي تم نقل اللاعبين عبر طائرة مروحية لفشل الموكب في السير حتى النهاية التي كان من المقرر الوصول إليها.