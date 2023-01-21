سقط على الأرض .. حكيمي يقع ضحية لمهارة ميسي ونيمار ومبابي

لقطة طريقة بين نجوم الفريق الفرنسي

مهارة فائقة وأشرف حكيمي الضحية، لقطة طريفة في تدريبات باريس سان جيرمان كان بطلها نجوم الفريق وعلى رأسهم المدافع المغربي.

اللقطة ظهر فيها كل من ليونيل ميسي، سيرخيو راموس، نيمار، كيليان مبابي وحكيمي، خلال قيامهم بتبادل الكرة بشكل سريع فيما بينهم بتواجد ظهير أيمن الفريق الفرنسي بالمنتصف لمحاولة قطعها.

حكيمي عجز بشكل كامل عن مجاراة الرباعي بسبب السرعة الهائلة التي كانت تتحرك بها الكرة، ليفقد توازنه بشكل كامل ويقوم راموس بالمزح معه ودفعه على الأرض.

وتأتي هذه اللقطة لتعكس حالة التناغم التي يعيشها الفريق في الوقت الحالي، على هامش المواجهة الأخيرة التي فاز فيها باريس على فريق موسم الرياض بنتيجة 5/4 يوم الخميس الماضي.

يذكر أن باريس يلعب مباراته القادمة أمام بايس دي كاسل يوم 23 يناير الجاري في إطار دور الـ32 لكأس فرنسا.