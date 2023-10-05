سقط ضحية مطعم إنجليزي .. خسارة نيوكاسل تجلب السخرية لكيليان مبابي

السخرية تنهال على مبابي بعد هزيمة باريس القاسية...

سقط باريس سان جيرمان، في فخ الخسارة من نيوكاسل، في دوري أبطال أوروبا، وبدأ بعدها الجمهور الإنجليزي في السخرية من الفريق الفرنسي ونجومه.

وحل باريس سان جيرمان، ضيفًا على نيوكاسل ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وفاز الفريق الإنجليزي، بأربعة أهداف لهدف في نتيجة غير متوقعة.

وحصل كيليان مبابي، نجم الفريق الفرنسي، على نصيب الأسد من السخرية، عقب المباراة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أنه لم يقدم أي شيء يذكر في اللقاء.

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وكتب أحد جماهير نيوكاسل عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، ساخرًا من مبابي: "كنت واثقًا من الفوز، لقد توقعت أن يربح نيوكاسل بهدفين لهدف، الفريق كان يقدم مستويات مميزة، بالرغم من أن مبابي كان يفكر في الخبر باللحم من مطعم جريجز".

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وظهر مبابي في صورة وهو يعض على شفتيه، ويظهر كأنه يفكر في الطعم، واستغل مطعم جريجز الفرصة، ورد على التغريدة السابقة، وسخر من مبابي وكتب: "إنه مرحب به ليأتي هذا الصباح".

وبعد فوز الأمس، تصدر نيوكاسل المجموعة النارية، برصيد أربع نقاط بينما يأتي باريس في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ثم ميلان في المركز الثالث بنقطتين، وبوروسيا دورتموند في المركز الأخير بنقطة وحيدة.