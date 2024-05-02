"سقط أمام الحائلي وشكك في القوانين" .. اسم جديد يخطط لمنافسة لؤي ناظر على رئاسة الاتحاد

مفاجأة مرتقبة في انتخابات الاتحاد..

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يبدو أن لؤي ناظر، لن يكون المرشح الوحيد على رئاسة مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، خلال صيف العام الحالي.

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ناظر أعلن ترشحه في انتخابات الاتحاد القادمة؛ مع تأكيدات من أنمار الحائلي، الرئيس الحالي لمجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، عدم استمراره في منصبه، بشكل رسمي.

وبعد 24 ساعة فقط من إعلان ناظر، ترشحه لرئاسة العميد الاتحادي؛ ظهر اسم جديد، من المرجح أن ينافس بقوة في الانتخابات القادمة.

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هذا الاسم هو وليد عبدالهادي الشهري؛ حيث كشفت صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الخميس، عن أنه يفكر جديًا، في الترشح لرئاسة مجلس إدارة شركة الاتحاد "غير الربحية".

الشهري شكك في وقتٍ سابق، في "عدالة" انتخابات الأندية السعودية، قبل أن يسقط أمام الحائلي، قبل أقل من عام من الآن تقريبًا، في صراع رئاسة الاتحاد.

جدير بالذكر أن وليد الشهري "المرشح المحتمل لرئاسة الاتحاد"، سبق وأن أكد على أنه يملك "شراكات" مع أبطال عالم وأبطال قارات في أوروبا وأمريكا اللاتينية، في عدة ألعاب مختلفة.

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