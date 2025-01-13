"حديثه متناقض" .. سقطة تورط جورج جيسوس في مؤتمر الهلال بسبب سالم الدوسري!

بعد خماسية الهلال في العروبة..

لاقى البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، رسالة انتقاد بشأن حديثه في المؤتمر الصحفي، عقب مباراة العروبة، التي انتهت بفوز الأزرق بنتيجة (5-0)، في مباراة الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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وتحدث جيسوس بشأن حاجة الهلال للتدعيم في الطرف الأيمن، لتعويض رحيل البرازيلي ميشايل، فضلًا عن إصابة سالم الدوسري، والتي تعرض لها خلال مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، وأبعدته عن لقاء العروبة، وموقفه من مواجهة الفتح المُقبلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال اللاعب الدولي السابق، علاء الكويكبي، عبر برنامج "صدى الملاعب"، إن حديث جيسوس كان متناقضًا، كونه تحدث عن مشاركة سالم الدوسري في كأس الخليج مع المنتخب السعودي، رغم خضوعه لبرنامج تأهيل بسبب الإصابة، متسائلًا "لماذا أشركته في مباراة الاتحاد إذن، وأنت تعرف أنه مُصاب؟ وكذلك أشرك ميتروفيتش وهو يعاني من الإصابة".

وفي هذا السياق، ذكر المحلل الرياضي سامي الإمام، بأن جيسوس لم يوفقًا في تصريحاته بعد لقاء العروبة، موضحًا "ميشايل كان لاعبًا محوريًا، ولكن يفترض أن المدرب يجد الحلول، والإدارة تبحث عن الأفضل، تملك فريقًا يريد المنافسة على الدوري وأبطال آسيا، وكذلك كأس العالم للأندية، وبالتالي فهو لا يتوقف على لاعب، لأن خبرة المدرب، والهلال بصفوفه المحليين والأجانب قادر على التعويض".

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ونجح الهلال في استعادة صدارة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 37 نقطة، بفارق الأهداف عن الاتحاد "الوصيف"، مستفيدًا من تعثر العميد أمام الفيحاء بنتيجة (1-1)، في مباراة الجولة الرابعة عشرة.