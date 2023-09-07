"سفيان أمرابط ترك كل الأندية واختارنا.. لكن مانشستر أفسد كل شيء!"

كواليس الساعات الأخيرة في صفقة الدولي المغربي

في حوار له مع شبكة "سي إن إن" تحدث إردين تيمور نائب رئيس نادي جالطة سراي عن اللحظات الأخيرة في ملف انتقال النجم المغربي سفيان أمرابط إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكد تيمور أن فريقه كان على وشك إتمام التعاقد مع المغربي مشددا على أن المغربي انتظر العملاق التركي لكن دون إتمام الصفقة.

وأشار تيمور إلى أن فريقه كان مفضلا على العديد من الأندية الكبرى بالنسبة لأمرابط، بل إنه أكد أن ناديه اتفق مع فيورنتينا على التفاصيل كافة.

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إلا أن مانشستر يونايتد دخل في اليوم الأخير من الميركاتو الإنجليزي ليحسم ضم أمرابط بصفقة قد تصل إلى نحو ٤٠ مليون يورو حال تفعيل بند الشراء بنهاية الموسم الجاري.