سفر سانشو إلى إنجلترا لا يزعج دورتموند

هل اقترب سانشو من مانشستر يونايتد؟

لم تكن رحلة سانشو إلى إنجلترا مشكلة بالنسبة لبوروسيا دورتموند، على الرغم من أنها تأتي تزامنًا مع مفاوضات مانشستر يونايتد.

والتقطت صورة للجناح الإنجليزي الشاب في حفلة حضرها في لندن في نهاية الأسبوع، لكن النادي غير قلق وسط تزايد التكهنات حول مستقبله.

وفي ذلك السياق، لا يشعر بوروسيا دورتموند بالقلق من رحلة جادون سانشو إلى إنجلترا رغم إجراءات فيروس كورونا والتقارير التي تربطه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.

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وعاد جناح دورتموند إلى وطنه في نهاية هذا الأسبوع لحضور حفل وتم نشر مقطع فيديو للاعب الإنجليزي الدولي على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جهة النادي، فقد أعلن أنه سعيد لعودة لاعب مانشستر سيتي السابق إلى أرض الوطن قبل استئناف الاستعداد للموسم المقبل، وقال إنه لم ينتهك أي إجراءات وقائية بخصوص فيروس كورونا.

وقال المتحدث الصحفي باسم دورتموند، ساشا فليج إنه من الرائع أن يعود اللاعبون إلى بلادهم لقضاء فترة عطلة قبل العودة والاستعداد للموسم الجديد.

أفادت التقارير أن سانشو قد وافق بالفعل على الشروط الشخصية مع مانشستر يونايتد، لكن مصادرلجول أفادت هذا الأسبوع أن المفاوضات مستمرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين اللاعب والشياطين الحمر.

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يذكر أن سانشو مرشح بقوة للانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، ليعود إلى البريميرليج من جديد.