سعيد مبارك الهاجري يُهدي جماهير الإمارات تذاكر بقيمة 100 ألف درهم

ستحصل على تذاكر حضور المباراة المقبلة بشكل مجاني لدعم الأبيض أمام أستراليا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن الحساب الرسمي لملعب هزاع بن زايد، الذي تقام عليه مواجهة منتخبي الإمارات و أستراليا في دور الثمانية ببطولة كأس آسيا 2019 عن مفاجأة كبيرة للجماهير.

وقال الحساب الرسمي أن جماهير المنتخب الإماراتي ستحصل على تذاكر حضور المباراة المقبلة بشكل مجاني لدعم الأبيض.

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وغرد قائلاً : "سعيد مبارك الهاجري عضو مجلس الشرف بنادي العين يدعم المنتخب الوطني بتكفله بتذاكر للجمهور بقيمة 100 الف درهم لمباراة المنتخب أمام استراليا في دور الثمانية لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019"

💬قصي الفواز لبرنامج " في المرمى": حرصنا على عدم اجراء تغييرات فنية وادارية في المنتخب السعودي حفاظا على الاستقرار قبل المشاركة في بطولة آسيا. pic.twitter.com/x01Qeg7s7z — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 22, 2019

المنتخب الإماراتي كان قد تخطى عقبة قيرزغستان بصعوبة في دور الـ16 من البطولة بنتيجة 3\2 بعد وصول المباراة إلى أشواط إضافية.

سعيد مبارك الهاجري عضو مجلس الشرف بنادي العين يدعم المنتخب الوطني بتكفله بتذاكر للجمهور بقيمة 100 الف درهم لمباراة المنتخب أمام استراليا في دور الثمانية لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019#منصور_يالأبيض #كأس_آسيا2019 #استاد_هزاع_بن_زايد#AsianCup2019#قدام_يالأبيض pic.twitter.com/ZrLIOcQ0I1 — HBZstadium (@HBZstadium) January 23, 2019

يُذكر أن العديد من اللاعبين والمسؤولين قد طالبوا جماهير الكرة الإماراتية بضرورة الدعم بكل قوة خلال المباراة المقبلة، من أجل مواصلة المشوار.