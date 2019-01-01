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كأس آسيا

سعيد مبارك الهاجري يُهدي جماهير الإمارات تذاكر بقيمة 100 ألف درهم

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ستحصل على تذاكر حضور المباراة المقبلة بشكل مجاني لدعم الأبيض أمام أستراليا
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن الحساب الرسمي لملعب هزاع بن زايد، الذي تقام عليه مواجهة منتخبي الإمارات و أستراليا في دور الثمانية ببطولة كأس آسيا 2019 عن مفاجأة كبيرة للجماهير.

وقال الحساب الرسمي أن جماهير المنتخب الإماراتي ستحصل على تذاكر حضور المباراة المقبلة بشكل مجاني لدعم الأبيض.

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وغرد قائلاً : "سعيد مبارك الهاجري عضو مجلس الشرف بنادي العين يدعم المنتخب الوطني بتكفله بتذاكر للجمهور بقيمة 100 الف درهم لمباراة المنتخب أمام استراليا في دور الثمانية لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019"

المنتخب الإماراتي كان قد تخطى عقبة قيرزغستان بصعوبة في دور الـ16 من البطولة بنتيجة 3\2 بعد وصول المباراة إلى أشواط إضافية.

يُذكر أن العديد من اللاعبين والمسؤولين قد طالبوا جماهير الكرة الإماراتية بضرورة الدعم بكل قوة خلال المباراة المقبلة، من أجل مواصلة المشوار.

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