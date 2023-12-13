في ظل الكبوة .. رسالة مؤثرة من جروس إلى جماهير الأهلي

جروس يتواجد في جدة حاليًا ووجه رسالة إلى جمهور الأهلي

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وجه السويسري كريستيان جروس مدرب النادي الأهلي السابق، رسالة مؤثرة إلى جماهير ناديه، بعد تواجده في جدة مجددًا، وذلك بعد غياب لسنوات طويلة.

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وقال جروس خلال تصريحات في فيديو منتشر عبر منصة "إكس": "سعيد لعودتي إلى هذه المدينة الجميلة، وكنت حاضرًا بالأمس في الملعب (يقصد لقاء الاتحاد وأوكلاند سيتي في مونديال الأندية)".

وأضاف المدرب السويسري: "قضيت فترة رائعة لي هنا في جدة، لا يمكنني وصف مشاعري في كلمة واحدة، لذلك الفريق الرائع والدعم اللامحدود الذي كان من الأمير خالد".

وقال لجماهير الأهلي: "كل الأمنيات لهم بأن يستمروا في القتال حتى ينتهي بهم الأمر في أفضل مكان ممكن".

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وتولى جروس تدريب الأهلي خلال الفترة من 2014 إلى 2016 في ولاية أولى حقق فيها 3 بطولات وهي الدوري السعودي للمحترفين وكأس ولي العهد وكأس الملك، قبل الولاية الثانية عام 2019 التي لم تشهد نجاحًا.

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