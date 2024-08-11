"سعيد بالبطاقة الصفراء" .. برناندو سيلفا يصب البنزين على "نار" غضب مانشستر يونايتد

نجم السيتي واجه غضب جمهور اليونايتد بطريقة تزيدهم غضبًا!

واجه برناندو سيلفا نجم مانشستر سيتي غضب جمهور مانشستر يونايتد منه بأغرب طريقة ممكنة، حيث صب البنزين على "نار" الغضب تلك ليزيدها اشتعالًا.

جمهور الشياطين الحُمر أبدى غضبه الشديد من سيلفا عقب تدخله العنيف على لاعب فريقه الشاب، أليخاندرو جارناتشو، بعد دخوله أرض الملعب كبديل وقبل لحظات من إحرازه هدف التعادل القاتل خلال مواجهة الفريقين في مباراة الدرع الخيرية، والتي حسمها السيتي يوم أمس بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

سيلفا لم يُحاول تخفيف حدة هذا الغضب بالاعتذار أو التوضيح بل زاده بالإعراب عن سعادته بهذا التدخل وبالبطاقة الصفراء التي حصل عليها بسببه، موضحًا أن ما فعله كان يصب لصالح فريقه الذي كان خاسرًا للقاء خلال تلك اللحظة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور الإنجليزية "كنت أعلم أنني سأحصل على بطاقة صفراء، ولكني سعيد بتلك البطاقة الصفراء. كنا خاسرين في تلك اللحظة وكنا بحاجة للدخول في المباراة من جديد وهم كانوا يؤخرون اللعب، لم أحب ذلك".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، يستعد لخوض أولى مباريات الدوري الإنجليزي عندما يستضيف فولهام، مساء الجمعة القادم على ملعب أولد ترافورد، وسيلعب سيتي أمام تشيلسي، في قمة الجولة الأولى مساء الأحد.