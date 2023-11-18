سعيد العويران لـ"مرتزقة" الهلال: توقفوا، نحن من صنعنا ناديكم!

نجم الشباب الأسبق يتحدث عن فضله على الهلال..

SHAHID

رغم مناكفاته الكثيرة مع الهلاليين إلا أن سعيد العويران؛ نجم الشباب ومنتخب السعودية الأسبق، أكد حبه للزعيم، مشددًا على أن البعض يحاول الاصطياد في "الماء العكر" لضرب علاقته بالقلعة الزرقاء ومسؤوليها وجماهيرها.

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نجم الليوث الأسبق انتشرت له فيديوهات كثيرة تشكك في بطولات الزعيم، منها ما هو على سبيل "التلاسن" فقط مع المشجعين في شوارع الرياض، ومنها ما خرج بتصريحات رسمية، لكن عند سؤاله عن علاقته بالهلال بشكل جدي، جاءت إجابته مغايرة تمامًا لتلك المناكفات..

حول هذا، قال العويران خلال تصريحاته لقسم "الميدان الرياضي" التابع لصحيفة "اليوم": "عندما ترجع للهلاليين الأصليين كالأمير فهد بن محمد، فيصل بن يزيد، نواف بن محمد وخالد بن محمد، هناك من يحب سعيد العويران، هؤلاء هم الهلاليون الأصليون، فريق الأحمدي هو من دعم الهلال، سلطان الثنيان ويوسف الثنيان أبناؤه الاثنين ذهبوا للنصر، فنحن من دعم الهلال".

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وأضاف: "لكن هناك من لا يعرف شيئًا، وهناك مرتزقة يريدون الصعود على أكتاف سعيد العويران، هؤلاء أقول لهم (توقفوا! نحن من صنعنا الهلال؛ فريق الأحمدي، والأمير عبد الله بن سعد والأمير ابن مساعد يعرفون ذلك، وكلاهما له فضل عليّ، لقد وقفوا معي في الكثير من أشياء، ارجعوا للعقليات الصح، لا تستمعوا لبعض الإعلاميين والجماهير المرتزقة".

SHAHID