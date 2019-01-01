سعيد العويران : كنت أعشق النصر بسبب ماجد عبدالله

منذ صغري وأنا نصراوي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف سعيد العويران نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق عن حبه وعشقه لنادي النصر السعودي.

العويران قال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "رادار طارئ" على قناة روتانا خليجية : صحيح أنني لاعب شبابي، لكن منذ صغري وأنا نصراوي، وكنت أعشق ماجد عبدالله ويوسف خميس.

🗞️ أشارت تقارير صحفية سعودية إلى وجود صراع ثنائي من أجل التعاقد مع المدافع الدولي المغربي بدر بانون لاعب نادي الرجاء البيضاوي المغربي

⭕️كما أكدت التقارير أن الصراع أصبح مشتعلاً عقب دخول النادي #الأهلي في صراع مع #الهلال من أجل الظفر بخدمات الدولي المغربي pic.twitter.com/Q7Ung7UIJy — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 7, 2019

سعيد العويران كان قد لعب خلال مسيرته مع نادي الشباب طوال مسيرته، وتألق بقوة على الصعيد الدولي رفقة الأخضر السعودي.

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العويران أكمل تصريحاته التلفزيونية : جمعتني علاقة مميزة مع الأمير عبدالرحمن بن سعود، وأفخر سيارة ركبتها كانت هدية من الأمير عبدالعزيز بن سعود.

يذكر أن سعيد العويران يقد حصل على شهرة عالمية بفضل الهدف الرائع الذي سجله للأخضر في مرمى المنتخب البلجيكي بكأس العالم نسخة 1994.