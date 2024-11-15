"حقيقة انسحابه من لجنة التوثيق ورفض جويدو لصلاحيات ماجد الجمعان" .. سعيد أبو داهش يكشف المفاجآت في النصر!

ممثل النصر في لجنة التوثيق يكشف حقيقة صراع الصلاحيات الإدارية..

كشف سعيد أبو داهش، ممثل نادي النصر في لجنة التوثيق، عن تطورات جديدة في ملف التغييرات الإدارية المُرتقبة داخل شركة النادي، وذلك بعد تولي عبد الله الماجد، مهام رئاسة المؤسسة غير الربحية، في ظل رغبته بتكليف أبناء النصر الذين يملكون الخبرة، لقيادة الأصفر في المرحلة المُقبلة.

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ودار جدل كبير خلال الساعات الماضية، بعد تردد أنباء حول رفض الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لشركة النصر، منح الصلاحيات الكاملة لماجد الجمعان لإدارة كرة القدم، فيما تقرر رسميًا تعيين عمر هوساوي لإدارة الكرة بالنادي.

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وقال أبو داهش، عبر برنامج "سوالف"، إن النصر لم يشهد اجتماعًا عاصفًا خلال الأيام الماضية، وكل ما يُقال حول عقد اجتماع مؤخرًا، مجرد إشاعات، بينما أكد وجود نية بالفعل لدى الإدارة النصراوية في تغيير بعض الأمور الإدارية، وستكون هناك تغييرات طفيفة بدءًا من الإثنين المُقبل.

ونوه أبو داهش بأن عمر هوساوي قد انضم لجهاز الكرة مع المدير الرياضي الإسباني فيرناندو هييرو، وهناك اتفاق شبه نهائي على تعيين خالد العرافة، كمدير للعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، خلفًا لسعد الأحمري، وتحت مظلة قناة النصر، مضيفًا أن هناك اسمًا نصراويًا قادمًا، وهو لاعب سابق وموثوق به لدى الجماهير، ومتخصص في كرة القدم، سوف ينضم أيضًا لمعاونة هييرو في إدارة الكرة، وسيشارك في صنع القرار، في ظل قناعة هييرو بالحاجة لمدير رياضي (فني) وآخر (إداري).

ورد أبو داهش على سؤال الإعلامي سعود الصرامي، بشأن انسحابه من تمثيل النصر في لجنة التوثيق، قائلًا "هذا كلام غير صحيح، نحن متواجدون في اللجنة ولدينا اجتماع بعد أسبوعين، ونسير بخطوات جميلة جدًا، والإعلان سيكون في 30 مارس المُقبل".

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وتطرق مسؤول النصر للحديث عن ماجد الجمعان، لاعب الفريق السابق، الذي ذكرت تقارير بأنه مرشح لتولي الرئاسة التنفيذية بدلًا من جويدو، أو ترشيحه لمنصب آخر حال رفض جويدو الرحيل عن منصبه، قائلًا إن الجمعان لم يتواجد في نادي النصر أبدًا خلال الأيام الماضية، ردًا على أنباء الاجتماع الذي شهد رفض منحه الصلاحيات، مضيفًا أن الجمعان يملك سيرة ذاتية كبرى، وكان الرئيس التنفيذي لنادي نيوكاسل الإنجليزي والعضو المنتدب بالنادي، وبالتالي فإنه لن يقبل بتولي الإدارة التنفيذية لكرة القدم، وهو كفاءة كبيرة ويستحق منصبًا أكبر.