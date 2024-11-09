الفرج قريب لسعود عبد الحميد .. يوريتش يهاجم لاعبي روما علنًا ويوضح سر استبعاد هوميلس

الكرواتي يقضي أيامه الأخيرة مع الذئاب

وصل الكرواتي إيفان يوريتش، مدرب روما، إلى مفترق طرق مع إدارة النادي الإيطالي، بعد تراجع نتائج الفريق على جميع المستويات، وكان آخر التعادل مع سانت جيلواز البلجيكي في الدوري الأوروبي.

وخلال آخر 8 مباريات للفريق العاصمي، لم يستطع تحقيق الفوز سوى مرة واحدة على حساب تورينو بالكالتشيو، ليتراجع ترتيبه في المسابقة إلى المركز الـ12 برصيد 13 نقطة، فيما تعقد موقفه ببطولة الدوري الأوروبي بعد تراجعه للمركز الـ20 وفي جعبته 5 نقاط فقط من 4 مباريات.

وأكدت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت"، الإيطالية، أن أيام يوريتش داخل روما باتت معدودة، في ظل رغبة الإدارة بتغيير المدرب للمرة الثانية هذا الموسم، حيث استغنت عن دي روسي في سبتمبر الماضي، بينما تردد اسم روبرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا السابق، ليحل محل يوريتش في روما.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخرج يورتيش في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام بولونيا، المقررة غدًا الأحد في الدوري الإيطالي، بتصريحات عنيفة، قائلًا: "هناك لحظات أشعر فيها بالفريق، حتى بعد بعض الهزائم واللحظات السلبية".

وأضاف: "الفريق يعني من غياب التركيز، ورأيت في المباريات الأخيرة فريقًا مشتتًا، لم نستطع التحكم بالكرة ولم أر الفريق الذي أعرفه".

وسئل يوريتش عن إصراره على استبعاد المدافع الألماني المخضرم ماتس هوميلس من تشكيلة روما، ليرد: "هوميلس لا جدال عليه أبدًا، إنه محترف رائع. لا يوجد مشكلة معه على الإطلاق، لكن يجب أن أكون صادقًا في عملي وأختار ما أعتقد أنه مناسب للمباريات".