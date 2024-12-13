فيديو | ظهر خجولًا للغاية .. مراسل يورط سعود عبد الحميد بالظهور في لقاء تلفزيوني!

سعود كان يرفض الظهور عبر "سكاي سبورتس"

بعدما تألق النجم سعود عبد الحميد في مباراة فريقه روما ضد سبورتنج براجا البرتغالي، حرصت شبكة "سكاي سبورتس" على إجراء لقاء تلفزيوني معه عقب المباراة.

وتألق سعود عبد الحميد بشكل لافت، حيث تمكن من تسجيل هدف، في انتصار روما على براجا بثلاثية دون رد، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وانتشر مقطع فيديو لمحاولة مراسل "سكاي سبورتس" إقناع سعود عبد الحميد للظهور في لقاء تلفزيوني، ولكنه كان رافضًا هذا الأمر في البداية.

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مراسل سكاي أقنع سعود بالظهور حتى لو لمدة ثوانٍ معدودة، وهو ما حدث بالفعل، قال فيها سعود وهو في غاية الخجل: "أنا سعيد بالهدف والفوز بالمباراة".

ويُحاول سعود عبد الحميد حاليًا التأقلم بشكل أفضل مع الأجواء في إيطاليا، في أول تجربة احترافية له خارج المملكة.