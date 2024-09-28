"يأتي من عالم آخر" .. يوريتش يدافع عن سعود عبد الحميد

الكرواتي يتحدث قبل مواجهة روما وفينيسيا

تحدث مدرب روما إيفان يوريتش في المؤتمر الصحفي للقاء روما ضد فينيسيا لحساب الدوري الإيطالي، وناقش مسألة مشاركة سعود عبد الحميد بصفة أساسية مع الذئاب العاصمية.

وحصل عبد الحميد على دقائقه الأولى مع روما الخميس الماضي عندما شارك كبديل في التعادل الإيجابي مع أتلتيك بيلباو بالجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

وقال المدير الفني الكرواتي مساء السبت قبل لقاء فينيسيا الأحد: "سعود يملك خصائص جيدة مثل السرعة والقوة البدنية ولكن قادم من عالم آخر ويحتاج للوقت، في اللقاء الماضي أردت الدفع به في الميدان لمشاهدته، برأيي سيتحسن مع الوقت".

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وحول الظهير الأيمن الأساسي زكي تشيليك الذي تعرض للإصابة ضد بيلباو: "تشيليك وديبالا ليسا مصابين، يريدان أن يتدربا وسنرى، نملك جهازاً طبياً رائعاً والملعب هو من سيحدد موقفهما".

وعقب وصول يوريتش، نجح روما في الفوز على أودينيزي بثلاثية نظيفة الجولة الماضية، ثم فرط في انتصار آخر ضد بيلباو الخميس وتعادل بهدف لكل فريق، وستكون مباراة فينيسيا الثالثة على التوالي بملعبه "الأوليمبيكو" منذ تعيين الكرواتي في محل المُقال دانييلي دي روسي.