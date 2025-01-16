موقف سعود عبد الحميد يتأزم .. روما يقترب من ضم ظهير جديد!

سعود عبد الحميد سيبتعد أكثر عن المشاركة مع روما!

اقترب نادي روما الإيطالي من ضم ظهير أيمن جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليتأزم موقف النجم سعود عبد الحميد مع فريقه بشكل أكبر!

ويُعاني سعود من قلة المشاركات مع الفريق، حيث يضعه مدربه كلاوديو رانييري على مقاعد البدلاء، ولا يعتمد عليه نهائيًا سواء كلاعب أساسي أو بديل.

ووفقًا لتقارير صحيفة "إل ميساجيرو"، فإن الهولندي ديفاين رينش، الظهير الأيمن لفريق أياكس أمستردام، اقترب كثيرًا من الانتقال إلى روما خلال فترة الانتقالات الحالية.

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وأضافت الصحيفة أن أياكس وروما قد قلصا الفجوة بين العرض والطلب، وروما قدم عرضًا بقيمة 5 ملايين يورو كحد أقصى، فيما بدأ أياكس في خفض مطالبه المالية، مما يعزز احتمالية الوصول إلى اتفاق نهائي قريبًا.

من جانبه، يواصل رينش الضغط لإتمام الصفقة، حيث أعرب عن رغبته الشديدة في الانضمام إلى روما وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم للانتقال من أمستردام.

اللاعب، البالغ من العمر 20 عامًا، وافق بالفعل على الشروط الشخصية مع روما، حيث سيوقع عقدًا يمتد حتى صيف 2029، كما رفض رينش عروضًا من أندية أخرى مثل مارسيليا الفرنسي ونابولي الإيطالي، مؤكدًا تركيزه الكامل على الانتقال إلى العاصمة الإيطالية.

وفي حال انتقال رينش إلى روما، سيتأزم موقف سعود عبد الحميد مع فريقه خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ابتعاده عن تشكيل فريقه.