"لا مبررات ولن تجني العنب من الشوك" .. غضب سعودي بسبب التعامل مع عبد الحميد في روما!

روما تعاقد مع لاعب في نفس مكان سعود عبد الحميد

عبر عدد من الإعلاميين السعوديين عن غضبهم الشديد خلال الساعات الماضية، بسبب طريقة التعامل مع النجم سعود عبد الحميد في روما، بوضعه على مقاعد البدلاء، والتعاقد مع لاعب في نفس مركزه!

وغاب عبد الحميد عن المشاركة مع روما في المباريات في آخر 7 مباريات بجميع البطولات، آخرها في مباراة ألكمار التي أقيمت مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الدوري الأوروبي، والتي خسرها الفريق الإيطالي بهدف دون رد.

ونشر الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد فيها على أنه لا يوجد أي مبرر لعدم حصول عبد الحميد على فرصة للعب في روما.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "لا أجد مبررًا لعدم حصول النجم السعودي سعود عبد الحميد على فرصة للعب في روما الإيطالي، بل والتعاقد مع لاعب جديد في مركزه، لا سيما وأن سعود لاعب متكامل وهو أفضل لاعب سعودي وآسيوي في مركزه، استغرب هذا التعامل في ظل إمكانات كبيرة يملكها النجم السعودي الكبير".

من جانبه، هاجم الإعلامي فهد الروقي كيفية إدارة مشروع احتراف اللاعب السعودي خارجيًا، مؤكدًا على أن المصلحة الوطنية لن تجدها عند سمسار أجنبي.

وكتب الروقي تغريدة جاء فيها: "في روما واحتياطي، هل يُعقل هكذا يدار مشروع ضخم لاحتراف اللاعب السعودي خارجيًا، النادي الإيطالي تعاقد قبل يومين مع ظهير أيمن هولندي، كما إنك لا تجني من الشوط العنب، فمن باب أولى أنك لن تجد مصلحة الكرة الوطنية عند سمسار أجنبي".