"حلم أوروبا أجبره على التمرد" .. جيسوس يعاقب سعود عبد الحميد والهلال يحذره من وكيله!

تطورات جديدة في أزمة سعود عبد الحميد مع الهلال..

كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، عن التفاصيل الكاملة حول أزمة سعود عبد الحميد، مع إدارة ناديه الهلال، وموقف اللاعب من عروض الاحتراف الخارجي، بعد ورود اسمه في قوائم اهتمامات عدد من الأندية الأوروبية.

وقال الحميدي، مقدم برنامج "برا 18"، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، إن سعود عبد الحميد أبدى عدم جدية في التدريبات، على خلفية رغبته الملحّة في خوض تجربة احتراف خارجية، الأمر الذي دعى البرتغال جورج جيسوس، المدير الفني للفريق، لاستبعاد اللاعب من تشكيل المباراة الأخيرة (أمام أودينيزي الإيطالي)، ومحدودية مشاركته فيما سبقتها من مباريات.

وأضاف "إدارة الهلال طالبت عبد الحميد بالجلوس معها لمناقشة التجديد لعقد الممتد إلى سنة وأربعة أشهر، وقوبل هذا الطلب بالرفض القاطع من اللاعب لمناقشة أي تفاصيل تخص عقده، مع إلحاحه لقبول العروض الخارجية. وطالبت إدارة النادي، اللاعب بإظهار هذه العروض، إلا أن الأخير لم يقدم أي عرض خارجي للإدارة، ولم تصل أية عروض حتى اللحظة للهلال".

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وارتبط اسم سعود عبد الحميد، برغبة ناديي روما الإيطالي وأستون فيلا الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب، فضلًا عن ظهور أسماء أخرى خلال فترة الصيف، مثل تولوز الفرنسي وباناثينايكوس اليوناني، إلا أن الإعلامي عبد الرحمن أباعود، أكد أن اللاعب لم تصله أي عروض رسمية للرحيل عن الهلال، وأن هناك عرضًا واحدًا وصل إلى اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن تم رفضه.

وتابع الحميدي "الجدير بالذكر أن إدارة الهلال رفضت التعامل مع (وكيل اللاعب) بسبب عدم وجود اسمه في لائحة الوكلاء في الاتحاد السعودي وأن الوكيل يعتبر غير معترف به، ولا يحق له التعامل بشكل رسمي مع اللاعب والنادي، أو الجلوس لمناقشة ما يخص سعود. ودعت الإدارة عبد الحميد للتوقيع مع وكيل معترف فيه لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم".

واختتم الحميدي رسالته، قائلًا "الإدارة الهلالية أبدت جديتها في التمسك باللاعب حتى نهاية عقده، نظرًا لأهمية الموسم القادم للفريق والاستحقاق العالمي المنتظر، وهو ما جعل الإدارة منفتحة جدصا لرغبات اللاعب والجلوبس من الآن لمناقشة التجديد والمفاوضة في جميع المتطلبات التي يرغب فيها اللاعب".

في سياق متصل، قال الإعلامي عبد العزيز العصيمي، أن قضية اللاعب سعود عبد الحميد، تكمن في عدم وجود أي عرض خارجي، ولم يطلب أحد منه الخروج، فيما يتقاضى اللاعب مبلغًا متوسطًا، بينما زميله بالطرف الآخر والأقل عطاءً يتقاضى ضعف مبلغه، ولكون اللاعب الأكثر تميزًا، فقد طالب بتجديد عقده برقم كبير وينتظر الرد من ناديه.

ويعد سعود عبد الحميد (25 عامًا)، أحد العناصر الأساسية في كتيبة المدرب جورج جيسوس، حيث لعب دورًا أساسيًا في قيادة الفريق للتتويج بثلاثية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، فيما يسعى الهلال للاحتفاظ بنجومه، قبل موسم 2024-2025، الذي يشهد مشاركة الزعيم في بطولتي كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا للنخبة.