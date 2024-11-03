لا تلوموا يوريتش وحده! .. سعود عبد الحميد ضحية "الخوف والتسرع" أمام فريق لم يفك شفرته إلا نجم الاتحاد

سعود عبد الحميد يغيب كالعادة، وروما يسقط أمام هيلاس فيرونا..

للمرة التاسعة على التوالي، تنطفئ ابتسامة سعود عبد الحميد "الشهيرة"، وهو يفقد فرصة جديدة لكتابة التاريخ المنتظر، كأول لاعب سعودي يشارك في الدوري الإيطالي، وسط إصرار الكرواتي إيفان يوريتش، المدير الفني للجيالوروسي، على حرمانه من تلك الفرصة، في المواجهة التي خسر فيها أمام مضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة (2-3)، ضمن الجولة الحادية عشرة.

وتقدم جاسبير تينجستيدت بهدف فيرونا الأول في الدقيقة 13 بخطأ دفاعي فادح من زاليفسكي، ثم رد ماتياس سولي بهدف التعادل لروما في الدقيقة 28، بعد كرة عرضية من زاليفسكي، ليضع الكرة بالكعب في الشباك، فيما أضاف مانياني الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 34، بعد استقبال تمريرة ركنية، بكرة رأسية في المرمى، قبل أن يرد دوفبيك بالتعادل مجددًا لروما في الدقيقة 53، بصناعة من زكي تشيليك، فيما أطلق عبده هاروي رصاصة الرحمة بالهدف الثالث لفيرونا في الدقيقة 88.

مع تقدم المباريات، باتت مشاركة سعود عبد الحميد مع المدرب الكرواتي إيفان يوريتش، في الدوري الإيطالي، أشبه بـ(معجزة)؛ حيث يبدو وكأن مدرب الذئاب لا ينوي وضع سعود عبد الحميد في الخطة أ أو ب أو ج، مفضلًا الاعتماد على عناصره الأساسية وخطة 3-4-2-1 دون أي تغييرات.

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وتجمد رصيد روما عند 13 نقطة، محققًا الخسارة الرابعة في 11 مباراة، ليحتل المركز الحادي عشر، بفارق نقطة عن هيلاس فيرونا، صاحب المركز الثاني عشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز ملامح مباراة فيرونا وروما، والغياب الجديد لظهير الهلال السابق عن المواجهة الإيطالية..

لا تسأل يوريتش وحده عن تجاهل سعود!

رغم أن الكرواتي إيفان يوريتش، المدير الفني لروما، يؤخذ عليه عدم الاعتماد على سعود عبد الحميد، بشكل تام، في جميع مبارياته بالدوري الإيطالي، إلا أننا إذا نظرنا إلى الوضع من وجهة نظر أخرى، فإن يوريتش قد يكون ضحية أيضًا، لقرار متسرع من إدارة روما بإقالة الإيطالي دانييلي دي روسي الذي اختار الصفقات الصيفية للجيالوروسي، ومنحه مسؤولية قيادة الفريق في ظروف صعبة، ويكفي أنه إذا سئل عن سوء النتائج، سيذكر أن انتصارات روما الثلاثة - حتى الآن - في الكالتشيو، لم تأتِ إلا بعد توليه زمام الفريق.

وقدم أسطورة روما، ماركو ديليفيكو، تفسيرًا حول إصرار يوريتش على الاستعانة بخدمات زكي تشيليك، على حساب سعود عبد الحميد، رغم الأخطاء المتكررة - والفادحة أحيانًا - للظهير التركي، بقوله إن المدرب الكرواتي لا يملك الجرأة الكافية لتجربة عناصر جديدة، الأمر الذي يجعله غير قادر على المجازفة بالدفع بسعود، ليكتفي بإعطائه الفرصة في مباراتين فقط بالدوري الأوروبي، بديلًا أمام أتلتيك بيلباو، وأساسيًا أمام إلفسبورج.

ولكن الأمر الذي يثير التساؤل، هو تجاهل يوريتش لسعود أيضًا، في المؤتمر الصحفي، أثناء سؤاله عن الخيار المناسب للظهير الأيمن بين ستيفان الشعراوي أو نيكولا زاليفسكي، وكأنه يوجه رسالة غير مباشرة، ويقول "أنا موجود .. سعود باقٍ على دكة البدلاء".

"ذكي" تشيليك يعقد الأمور أكثر

وكما نتحدث عن أخطاء تشيليك الذي يعد وجوده في الملعب سببًا في بقاء سعود عبد الحميد على مقاعد البدلاء، يجب أيضًا أن نتحدث عن لقطاته الإيجابية، بعدما ظهر من بعيد وقرر إنقاذ الجيالوروسي من التراجع في النتيجة، ليساهم في هدف التعادل.

تشيليك قدم تمريرة عرضية ذكية للغاية، في الدقيقة 53، سجل خلالها دوفبيك هدف روما الثاني، إلا أن سر وصف عرضيته بالذكية، أنها بنسبة كبيرة كانت ستعانق الشباك، حتى لو لم يسددها دوفبيك، حيث كان الدفع سيضعها في مرماه عن طريق الخطأ.

الحقيقة أنني قبل لقطة الهدف الثاني، كنت سأكتفي بلقطة أهدر فيها تشيليك فرصة محققة في الدقيقة 32، بعدما كان وجهًا لوجه أمام الحارس مونتيبو، ليوجه عرضية غريبة، ترجمها ماتياس سولي بتسديدة غريبة فوق العارضة، إلا أن التركي قدم بصناعته، إلى يوريتش، برهانًا جديدًا على استحقاقه لكسب ثقته.

هيلاس فيرونا أمام عرب روما

قبل سعود عبد الحميد، احترف أكثر من نجم عربي في صفوف روما الإيطالي، بين أحمد حسام ميدو، حسين خرجة، مهدي بنعطية، محمد صلاح، إسماعيل حميدات، حسام عوار.

ومن بين الأسماء المذكورة، لم ينجح سوى لاعب عربي واحد في هز شباك فريق هيلاس فيرونا، وهو الجزائري حسام عوار، الذي انتقل إلى صفوف الاتحاد في الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان حسام عوار قد أحرز هدفه في مرمى هيلاس فيرونا، في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، بموسم 2023-2024، إلا أن اللقاء انتهى بخسارة روما بنتيجة (1-2).

هل هذا الذي عاقبت بيليجريني من أجله؟

قبل مباراة تورينو الماضية، التي فاز فيها روما بهدف نظيف، ذكرت تقارير بأن يوريتش قرر معاقبة سعود عبد الحميد، بعدما تسبب في تعرض بيليجريني لكدمة في ساقه، ما تسبب في غيابه عن اللقاء، علمًا بأن سعود - دون قصد - نال استحسان جماهير روما عن تلك اللقطة، في ظل امتعاضها الكبير تجاه لورينزو.

والحقيقة أن أداء بيليجريني كان متذبذبًا بين فشله في تهديد الحارس مونتيبو، بعدما سدد كرتين، واحدة خارج المرمى، والثانية تم قطعها، وتمريرتين عرضيتين غير ناجحتين، وكذلك 3 كرات طويلة فاشلة، كما خسر امتلاك الكرة 13 مرة، وتقديم أداء جيد نسبيًا في المواجهات المباشرة مع المنافسين، حيث قدم 5 التحامات أرضية ناجحة من أصل 7 محاولات، وكذلك 3 منافسات هوائية ناجحة بنسبة 50%.