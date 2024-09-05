"سيكون الأفضل في إيطاليا" .. توقع مفاجئ من أسطورة الهلال بشأن مستقبل سعود عبدالحميد مع روما

هل سيفتح عبد الحميد الباب أمام احتراف نجوم سعوديين بالدوريات الأوروبية؟

يرى محمد الدعيع أسطورة نادي الهلال، أن سعود عبد الحميد سينجح مع فريقه الجديد روما الإيطالي، وأنه سيصبح الأفضل بالدوري الإيطالي خلال السنوات القادمة.

وانتقل سعود عبد الحميد من الهلال إلى روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد إصرار من اللاعب على الرحيل، في ظل تمسك الهلال باستمراره.

وقال الدعيع خلال تصريحات لصحيفة "اليوم": "سعود لاعب مميز للغاية، ويستحق ما وصل له، والأهم بالنسبة له هو التأقلم مع الفريق الجديد، وسيصبح أفضل لاعب بالدوري الإيطالي".

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وأضاف: "عبد الحميد سيتمكن من فتح الباب أمام اللاعبين السعوديين من أجل الاحتراف في الدوريات الأوروبية الكبرى السنوات المقبلة".

وعلق الدعيع على صفقات الهلال الجديدة قائلًا: "إدارة الزعيم دعمت الفريق بشكل مميز، والصفقات التي أبرمتها قوية للغاية، وأضافت أسماء ستساعد الفريق على حسم كافة الألقاب الموسم الحالي، بعد النتائج التاريخية الموسم الماضي".