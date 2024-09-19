"ستتسبب في فقدان موهبة مهمة" .. وليد الفراج يُهاجم فكرة احتراف سعود عبد الحميد في روما!

هل يعود سعود عبد الحميد إلى السعودية؟

هاجم الإعلامي وليد الفراج فكرة احتراف سعود عبد الحميد في روما الإيطالي، خاصة بعد إقالة المدرب دانييلي دي روسي، متحدثًا عن خطورة وضعية النجم السعودي حاليًا.

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وقال الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "نتفق على أن وجود لاعب سعودي في دوري كبير مثل الدوري الإيطالي، يعد إضافة للكرة السعودية واللاعبين السعوديين، فهي فكرة خلاقة ومدرب المنتخب روبرتو مانشيني توسط لسعود عند دانييلي دي روسي ليصبح لاعبًا في روما".

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وأضاف: "روما ليس في أفضل حالاته حاليًا، وسعود لم يلعب مع المدرب الذي كان يعرفه، والآن سيأتي مدرب جديد فهل سيلعب؟".

وواصل: "السؤال هل احترف سعود عبد الحميد ليظل على مقاعد البدلاء؟ وهل سيضمه مانشيني في معسكر أكتوبر وهو لم يلعب أي مباراة مع فريقه؟".

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الفراج تابع: "قد يقول المدرب الجديد لروما إن سعود لا يصلح لفريقه، وقتها ماذا سنفعل؟ هل سيعود وينتقل من فريق لآخر بالسعودية غير الهلال الذي تعاقد مع جواو كانسيلو؟ أم سيسافر مع فيصل الغامدي إلى بلجيكا؟".

واختتم وليد الفراج تصريحاته قائلًا: "أرى أنها كانت فكرة حلوة ولكنها قد تتسبب في فقدان موهبة مهمة، فالفكرة ليست متماسكة وأرى أن بها شيئًا غير واضح وكان لابد أن يتم التجربة في لاعب مثل سعود عبد الحميد".