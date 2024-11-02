"اللايكات أكثر من دقائق لعبك مع روما" .. إعلامي يسخر من سعود عبد الحميد بسبب تصرفاته

سخرية كبيرة من سعود عبد الحميد

سخر الإعلامي سلطان الحارثي من سعود عبد الحميد لاعب روما، بسبب تصرفاته خلال الفترة الماضية، في ظل تركيزه على التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

سعود عبد الحميد يُعاني مع روما خلال الوقت الحالي، حيث لم يُشارك مع فريق سوى في دقائق معدودة في الدوري الأوروبي، ولم يظهر بالدوري الإيطالي مطلقًا.

وكتب الحارثي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، ينتقد فيها عبد الحميد وتصرفاته، مؤكدًا على أنه محترف في روما ليُصبح مصدرًا للفخر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاء ما كتبه الحارثي كالآتي: "هل تعلم أن عدد اللايكات التي تستخدمها في الانستجرام أكثر من عدد دقائق لعبك مع روما؟ ترى ذهبت للاحتراف الخارجي من أجل متابعة الدوري السعودي وتضع لايكات وتتبطح وتتسدح في دكة احتياط!".

واختتم الإعلامي الرياضي تغريدته قائلًا: "لا انت احترفت حتى تكون لاعبًا سعوديًا محترفًا، نعتز ونفتخر باحترافه وليس بلايكاته".

وكان آخر ظهور لسعود عبد الحميد على "إنستجرام"، حينما قام بوضع علامة الإعجاب على صورة نواف بوشل ظهير النصر، بعد مباراة الهلال في ديربي الرياض.