"الأمر ينذر اتحاد الكرة بالعقوبات" .. حقيقة تدخل مانشيني لرحيل سعود عبد الحميد إلى روما

كواليس مثيرة في صفقة سعود عبد الحميد..

كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، عن تفاصيل جديدة حول اقتراب سعود عبد الحميد، ظهير فريق الكرة بنادي الهلال، من الانتقال إلى صفوف روما الإيطالي، موضحًا حقيقة تدخل الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، من أجل المساهمة في إتمام صفقة أول لاعب سعودي في تاريخ الدوري الإيطالي.

وأصبح سعود عبد الحميد، قريبًا من الانتقال إلى روما، خلال أيام، من أجل توقيع عقد الاحتراف في فريق الذئاب، فيما ترددت تقارير بأن مدرب روما، دانييلي دي روسي، تواصل مع مانشيني، قبل التفاوض مع الهلال، علمًا بأن النادي السعودي أرسل موافقته رسميًا على رحيله لاعبه، بعد التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي، للتعاقد مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، ليصبح بديلًا لسعود.

وقال الجماز، عبر برنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، "أرى أن خروج سعود عبد الحميد من الهلال في هذا التوقيت، أمر غريب، خاصة وأن الإدارة اتخذت قرارًا مسبقًا برفض رحيل سعود، والآن وافقت في اللحظات الأخيرة، خسارة الهلال ستكون مضاعفة، علمًا بأن سعود لاعب محلي، وكان النادي سيستفيد من مقعد اللاعب الأجنبي، الذي سيضمه بدلًا من سعود".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "لدي استفهامات كثيرة حول مشروع احتراف اللاعب السعودي في الخارج، من يقف خلف هذا المشروع ويحدد مستهدفاته؟ من تواصلي مع إدارة الهلال، هناك 4 جهات تضغط من أجل مغادرة سعود عبد الحميد، وإذا تبقى عام في عقده، فما هذا الاحتراف بأن تجعل لاعبًا لا يلتزم بعقده الاحترافي مع الهلال؟، ووفق تصريح وزير الرياضة، فإن اللاعب السعودي المستهدف هو الأقل من 18 عامًا، فإذا تخطى ذلك السن، صار كبيرًا ويخرج من حيز الابتعاث للخارج".

وتابع الجماز "فيما تردد بشأن تواصل مانشيني مع دي روسي، فإن اتحاد الكرة تبرأ من ذلك الأمر، وأكد أنه غير صحيح، ولو قام مانشيني بهذا الدور، فسيكون اتحاد الكرة معرضًا لعقوبات".

وفي هذا السياق، قال الجماز إن الهلال يعاني من نواقص اللاعبين، في ظل تبقي أسبوع على غلق باب الميركاتو الصيفي، وستكون خياراته أصعب من أجل تدعيم صفوفه، في الأيام المُقبلة، وكذلك اللاعب الجديد سيأتي متأخرًا دون المشاركة في معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد".